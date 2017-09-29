Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbarat çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar neticesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bazı delillere el koydu.
Operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.