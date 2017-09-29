TURSAB üyesi tur operatörleri Batman'da

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BATMAN (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) üyesi 100'ü aşkın tur operatörü, tarihi ve turistik yerleri görmek üzere Batman'da geldi.

Batman Valiliği, Batman Belediyesi, Batman Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı ortaklığı ile düzenlenen "Batman İli Tanıtım Projesi" kapsamında kente gelen TURSAB üyesi tur operatörleri, Valilikçe bir restoranda düzenlenen yemeğe katıldı.

Vali Ahmet Deniz, burada yaptığı konuşmada, Batman'ın, ülkesini, vatanını, milletini seven, kardeşliğe, barışa, huzura sahip çıkan çok güzel bir şehir olduğunu söyledi.

Turizmin birinci önceliğinin güvenlik ve huzur olduğunu anlatan Deniz, "Artık bu şehir güvenli, huzurlu bir şehir. Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Vatandaşlarımızın bize verdiği destekle biz bu coğrafyadan terör örgütünü sileceğiz. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşların terörden bıktığını vurgulayan Deniz, artık bir çok şeyin değiştiğini, kendilerine düşen görevin de vatandaşlara güzel hizmet sunabilmek olduğunu kaydetti.

Değişim ve dönüşümde turizmin de çok önemli yerinin bulunduğunu dile getiren Deniz, Batman olarak turizmde bir başarı hikayesi yazmak istediklerini söyledi.

TURSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da 2 gün önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ardından Van'da bulunduklarını söyledi.

Günaydın, "Bizim için Trabzon neyse Batman odur, İzmir neyse Adana odur, hiç ayrım yapmadan memleketimizin tüm güzelliklerini turizm arenasında pazarlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Diğer illerimizin de tarihi ve turistik güzelliklerini tanıtmak için bir çok çalışma yaptık. Bizim böyle organizasyonlara ihtiyacımız var." dedi.

- Hedef 50 milyon turist



Hedeflerinin 50 milyonun üstünde turist olduğunu anlatan Günaydın, "50 milyon turist ağırlarken bunları sadece İstanbul, İzmir ve Antalya ile sınırlandıramayız. Bunun için alternatif bölgelere ihtiyacımız var. Diyarbakır'dan sonra buralarda İpekyolu üzerinde başta Mardin olmak üzere birkaç yerin daha UNESCO Dünya Mirası Listesi için adı geçiyor. Böylesi bir destinasyonu pazarlamak bizler için çok kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Günaydın, bölgedeki sağlık turizmini geliştirmek üzere Batman Üniversitesi ile önümüzdeki yıl uluslararası alanda sağlık turizmi kongresi düzenleyeceklerini bildirdi.

Tur operatörleri 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.