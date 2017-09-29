Maçın ardından

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MANİSA (AA) - Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Hakemleri yenme gücümüz yok, hiçbir takımın yok." dedi.

Karşılaşmadan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, arka arkaya galip geldikleri iki müsabakanın ardından milli maç arasına kazanarak girmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

İyi giden maçın ilk 20-25 dakikalık bölümünden sonra çok istekli olmanın zararlarının ortaya çıktığını belirten Kocaman, "Herkes çok fazla istekliydi. Dolayısıyla bu, 25. dakikadan sonra biraz daha bireysel olarak takımı kurtarma tarafına doğru gitmeye başladı. Pozisyon kayıpları başladı. Buna top kayıpları da binince Akhisarspor'un tarzına doğru dönen bir oyun oldu." diye konuştu.

Kocaman, "Kendi hatamızın ceremesini çekeceğiz tabii ki." diyerek şunları kaydetti:

"Daha büyük hata, öbür taraftan geçen haftaki maçtan dolayı sahada bir başka boyutu oynandı. Daha ilk 5 dakikada hakemin niyeti belliydi. Akhisarlı oyuncular sürekli fauller ve yerde yatmalarla oyunu ağırlaştırmaya çalıştı, bu normal hak. Ancak buna yol veren tamamen Bülent Yıldırım'dı ve şunu çok merak ediyorum, bırakın bütün hatalarını, genel olarak maçı tatlı tatlı götürdü. Çok profesyonel bir hakem, maçı tatlı tatlı götürdü. Beşiktaş derbisinden sonraki 3 gün Beşiktaş Başkanı'nın yaptığı, Fenerbahçe'nin maçı sanki hakemle kazanmış gibi propagandanın bugünkü izdüşümüydü bu."

Alper Potuk'a gösterilen kırmızı kartta hakemin faulü kendilerine verdiğini düşündüğünü aktaran Kocaman, "Sonra birden Alper kırmızı kart gördü. Ne oldu da kırmızı kart gördü, sordum, 'Ne gördün?', mesela ben, herhangi art niyetli hamle göremedim. Sonra geldik baktık, topa hamle yapıyor. Bu kadar kolay kırmızı kart enteresan bir şeydi. Söyleyeceğim fazla bir şey yok, söylediklerimden fazlasını da düşünüyorum şu anda." ifadelerini kullandı.

Kocaman, şöyle devam etti:

"Bu hakem, geçen sezon hemen hemen şampiyonluğu ilgilendiren Bursaspor-Beşiktaş maçında, Quaresma'nın 3 kırmızı kartlık hareketinde, Alper'in yaptığının 5 misli fazlasında atamayan hakemdi. Hakemler maalesef skorları belirliyorlar."

Bir gazetecinin Beşiktaş maçından sonra yapılan açıklamalara gerekli cevapların verilmediğini söylemesi üzerine Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görünen şu ki, güç dengelerinde çok ciddi bir fark var. Çok net şekilde gözüküyor, başka bir şey söylemeye gerek yok. Bugünkü oyunun karşılığında değil bu söylediklerim. Biz iyiydik, hakem değil. Beşinci dakikadan itibaren oyunun kontrolünü ele alan, topu bir tarafa götüren bir hakem vardı. Özellikle Alper'in atılmasında çok net gösterdi, arıyordu çünkü. Haftanın izlerini taşıyordu. Bizimle ilgili tarafında da Fenerbahçe Kulübü gereken şeyleri yapacaktır, yapmaya muktedir, yapar."

Bir gazetecinin hakemin "seçilmiş" olup olmayacağını sorması üzerine Kocaman, "Seçilmiş ağır bir şey, onu söyleyemem. Bilmediğim bir şey hakkında konuşamam." ifadelerini kullandı.

Daha önce de iyi bir takım olduklarını ve ilerleyen zamanda çok daha iyi olacaklarını söylediğini belirten Kocaman, "Bizim hakemleri yenme ihtimalimiz yok. Bugün maçı çevirme ihtimalimiz yine vardı. Bu oyun 1 saniyelik bir oyun, 1 pas, 1 vuruş, bir anda moral, dengeler değişen bir oyun. Bunun binlerce örneği oldu, bundan sonra da olacak ama bir anda bir kırmızı kart, neden? Bizim hakemleri yenme gücümüz yok, hiçbir takımın yok." değerlendirmesinde bulundu.