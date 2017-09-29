Maçın ardından

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MANİSA (AA) - Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Maçı başından sonuna kadar doğru oynadığımızı düşünüyorum." dedi.

Buruk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe'nin bugünkü karşılaşmaya kadar son 2 haftada önemli işler yaptığını ve Beşiktaş derbisindeki galibiyetle moralli olduğunu söyledi.

"Maçı başından sonuna kadar doğru oynadığımızı düşünüyorum." diyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle top rakipteyken rakibe alan vermedik. Öndeki 3 oyuncunun hareketliliklerine doğru cevap verdik ve oraları kapatınca, özellikle kenarların çıkışlarını engelleyince müsabakada rakibimize net gol pozisyonu vermedik. Çok değerli bir galibiyet aldık."

Buruk, maçın hakeminin müsabakaya etkisinin olmadığını, sarı kartı bulunan Janssen'in, Mustafa Yumlu ve Caner Osmanpaşa ile girdiği mücadelelerde ikinci sarı kartı görebileceğini savundu.

Bir gazetecinin, geçen hafta hakemlerle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatması ve bunun hakemleri baskı altına alıp almadığını sorması üzerine Buruk, "Ben iki taraf için de hakem hata yapmasın demiştim. Bu sözün hakemi etkilemek için olduğunu düşünmüyorum. Biz de çok hatalar yaşadık, rakiplerimiz de yaşadı. 3 hafta önce Bülent Yıldırım, Antalya maçında bizim çok net penaltımızı vermemişti." ifadelerini kullandı.