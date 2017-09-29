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Eski Burdur Valisi Kürklü'nün gözaltına alınması

29 Eylül 2017 Cuma, 23:58
Eski Burdur Valisi Kürklü'nün gözaltına alınması

ANTALYA (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, Antalya'ya getirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınan Kürklü, uçakla getirildiği Antalya'da sağlık kontrolünden geçirildi. Kürklü, ardından ifadesinin alınması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kürklü'nün, 2014 yılında Burdur Valisi olarak görev yaparken kullandığı telefonuna, örgütün şifreli programı ByLock yüklendiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Hasan Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı.

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