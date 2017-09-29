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Kocaeli'deki dolandırıcılık iddiası

30 Eylül 2017 Cumartesi, 00:53

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de iki katı kazanç vaadiyle 107 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinina ardından "suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar D.E, S.Ç. ve P.P. isimli kadınlar ile O.S. çıkarıldıkları mahkemece denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

- Olay

Bir ihbar üzerine çalışma yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir grubun, "Altın Kızlar" isimli toplu mesajlaşma grubu kurarak, Darıca ve Gebze ilçelerinde çeşitli ev eşyası satışı gerçekleştirdiği, iki katı ödeme vaadiyle grup üyelerinden altın topladığını tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, evlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 25 fişek, müştekilerden alınan para ve altınların not alındığı 9 ajanda, bilgisayar, 2 dijital fotoğraf makinesiyle 4 cep telefonu ve SIM kartlar ele geçirilmişti.


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