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Konya'da kaza yapan otomobil yandı: 3 ölü, 2 yaralı

30 Eylül 2017 Cumartesi, 08:17
Konya'da kaza yapan otomobil yandı: 3 ölü, 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da refüjdeki ağaçlar ile aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 KP 798 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan iki ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Bu sırada araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan İbrahim Tat (24) ve İbrahim Serin (32) hayatını kayberken, Emre Sütçü (23) ile Necdet Kunduz da ağır yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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