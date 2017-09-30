Adana'da evden hırsızlık

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ADANA (AA) - Adana'da, bir evden 50 bin liralık altın, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde Mehmet Tüzer'in yaşadığı dairenin kapısının açık olduğunu fark eden apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giden İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, daireden 50 bin liralık altın, cep telefonu, bilgisayar ve televizyon çalındığını tespit etti.

Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameraları kayıtlarında yaptıkları incelemede, eve giren kişinin atık toplayıcılığıyla uğraşan M.K. (31) olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenlediği operasyonla M.K'yi Kocavezir Mahallesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adileyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, zanlının, atık topladığı aracı evin yakınına bırakması ve bir süre sonra elinde çuvalla dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.