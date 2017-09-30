Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası açıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle vallahi kardeşiz. Bu ülke bizim. Bize destek verdiğiniz müddetçe bizde canımızı ortaya koyacağız. Önce bizi vurucaklar sonra ülkeye birşey yapacaklar." dedi.

Fakıbaba, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Canlı Hayvan Borsasının açılışında yaptığı konuşmada, bir ve beraber olunduğu müddetçe, hep beraber Türkiye olunduğu müddetçe Türkiye'yle kimsenin başa çıkamayacağını belirterek, buna yürekten inandığını söyledi.

Türkiye'de son 15 yılda gerçekleşen tuzakların milletin sayesinde önlendiğine dikkati çeken Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ona güvenen milyonlarca insanın sayesinde ülkenin gerçekten önemli bir tuzaktan kurtarıldığını vurguladı.

Fakıbaba, her zaman milletin emrinde olduklarının altını çizerek, "Siz olmasaydınız biz olmazdık ama güçlü bir liderimiz, güçlü bir partimiz, güçlü bir kadromuz var. Bizde sizinle beraberiz. Bu birlik ve berabarliği bozmadığımız müddetçe bizi hiç kimse Allah'ın izniyle, hiç bir zaman bölemeyeceklerdir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Üretimin ve üreticinin önemine değinen Fakıbaba, "Biz her zaman üreticinin, tüketicinin, esnafın, sanayicinin, ihracatçının, ithalatçının yanında olacağız. Niye? 80 milyon tüketicim var benim. 80 milyon kardeşim var benim. Mutlaka ve mutlaka protein oranımızı artırmamız lazım. Bizim torunlarımızn et yemesi lazım. Bizim gençlerimizin daha fazla süt alması lazım. Daha fazla protein alması lazım. Buna hep beraber fedakarlık yapacağız. Emin olun halkın parasını halka harcamak için görevlendirildim." diye konuştu.

Fakıbaba, Şanlıurfa neyse Kahramanmaraş'ın da Antep'in de, Şırnak'ın da, Ordu'nu da o olduğuna işaret ederek, "Biz Kürt'üyle, Türk'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle vallahi kardeşiz. Bu ülke bizim. Bize destek verdiğiniz müddetçe bizde canımızı ortaya koyacağız. Önce bizi vurucaklar sonra ülkeye birşey yapacaklar. Sizden önce biz biz gideceğiz." dedi.

Esnafın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Fakıbaba, Kahramanmaraş'a düve desteği vereceklerini, bunu da 2018'de Bakanlar Kurulundan geçirecelerini kaydetti.

- "Asla korkmayacağız"

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal da, Türkiye'nin şu anda maruz kaldığı en temel şeyin bu milletin öz güvenine yapılan saldırı olduğunu söyledi.

Eğer bu gayret, çaba, çalışma, bu öz güven, yüksek motivasyon, ülkeye duyulan inanç devam ederse, 2023'te, 2053'te ve 2071'de Türkiye'nin çok farklı yerlerde olacağını belirten Ünal, petrol ve doğalgazı kaynağı olmayan Türkiye'nin çok güçlü bir insan kaynağına sahip olduğunu vurguladı.

Ünal, bugüne kadar birçok krizi aştıklarını, 15 yıldan beri tek bir şeyin mücadelesini verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz, 'devletin yönetiminde karar verici olan milletin kendisidir' diyoruz ve milletin iradesinin hakim olmasının mücadelesini veriyoruz. Biz bugüne kadar bütün krizleri, bütün engelleri de milletin desteğiyle aşıyoruz. Millet arkamızda olduğu için biz bu krizleri aşıyoruz. Bölgesel krizleri tek tek aşarken hep yanımızda milletimizin kendisi vardı. Asla korkmayacağız. Bizim İstiklal Marşımız 'korkma' diye başlıyor. Bu milleti korkutmak istiyorlar, endişelendirmek istiyorlar. Bölgede artık terör döneminden kendilerince bölgeyi dizayn etme dönemine geçmiş bulunuyorlar. Türkiye bunlara izin vermeyecek güçtedir. Türkiye muktedirdir. Türkiye, bölgesinde kendisine rağmen herhangi bir oyun kurulmasına bugüne kadar müsade etmedi, bundan sonra da müsade etmeyecektir. Kendimize ve ülkemize güvenelim."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un hayvan borsasının içeriğine ilişkin konuşmasının ardından borsanın açılışı gerçekleştirildi.







