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Kerbela şehitleri anılıyor

30 Eylül 2017 Cumartesi, 09:38

KARS (AA) - Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1378. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında buradan yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

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