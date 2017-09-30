Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Nural Gündüz idaresindeki 34 KV 9208 plakalı otomobil, Gümüşhacıköy Sanayi mevkisinde, aynı yönde seyreden Satılmış Özarslan'ın (52) kullandığı 05 FA 376 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Özarslan'nın kayınpederi Dursun Kizir, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle D100 karayolu İstanbul yönünde trafik akışı yaklaşık 2 saat sağlanamadı.