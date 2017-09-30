Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 6 kişiye ev hapsi verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında 10 bin lira para buldu.

Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen S.E, paralarla ilgili çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

S.E. ifadesinde, 10 bin liranın yasa dışı bahis sitesi tarafından hesabına yatırıldığını, paranın kendisinin olmadığını ve sadece hesabını kullandırdığını iddia etti.

Zanlının ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, A.G. (34), E.D (42), Ü.Ç. (27), İ.E. (34) ve K.D'yi (30) de gözaltına aldı.

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlı, ev hapsi kararıyla salıverildi.