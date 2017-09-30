ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

30 Eylül 2017 Cumartesi, 10:26

ADANA (AA) - Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 6 kişiye ev hapsi verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında 10 bin lira para buldu.

Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen S.E, paralarla ilgili çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

S.E. ifadesinde, 10 bin liranın yasa dışı bahis sitesi tarafından hesabına yatırıldığını, paranın kendisinin olmadığını ve sadece hesabını kullandırdığını iddia etti.

Zanlının ifadesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, A.G. (34), E.D (42), Ü.Ç. (27), İ.E. (34) ve K.D'yi (30) de gözaltına aldı.

Yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 zanlı, ev hapsi kararıyla salıverildi.

İLGİLİ HABERLER
Adana'da evden hırsızlık
YEREL

ADANA'DA EVDEN HIRSIZLIK
Ağrı'daki terör operasyonu
YEREL

AĞRI'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

ŞIRNAK'TAKİ FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA

GÜNCELLEME - Adana'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
AK Parti Karaisalı İlçe Kongresi
YEREL

AK PARTİ KARAİSALI İLÇE KONGRESİ

AK Parti Karaisalı İlçe Kongresi
YEREL

AK PARTİ KARAİSALI İLÇE KONGRESİ
FETÖ sanığı iki avukata hapis cezası
YEREL

FETÖ SANIĞI İKİ AVUKATA HAPİS CEZASI

MTV'de öngörülen artış
YEREL

MTV'DE ÖNGÖRÜLEN ARTIŞ
Adana'daki uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana Ticaret Borsası
YEREL

ADANA TİCARET BORSASI

Adana merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADANA MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU