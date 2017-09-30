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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı ...

30 Eylül 2017 Cumartesi, 10:45
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum."
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