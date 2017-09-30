Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var, 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum." dedi.

Fakıbaba, Kahramanmaraş'taki araştırma enstitüsünün açılışında yaptığı konuşmada, ülkede kullanılan tohumlarla ilgili yanlış inanışların olduğunu ancak Türkiye'nin son dönemlerde Ar-Ge çalışmalarıyla yerli tohum üretiminde önemli yerlere geldiğini söyledi.

Bu konuda özellikle İsrail tohumlarıyla ilgili yanlış inanışlar bulunduğunu vurgulayan Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ülkemizde üretilen tohumların yüzde 70'i bakanlığımızca geliştirilmektedir. Bazen arkadaşlar domatesin tohumunu bile dışarıdan ithal ettiğimizi söylüyorlar. Bırakın tarım bakanı olarak, bir Türk vatandaş olarak bu durum beni çok üzüyor. Oysa hem devletin, hem enstitülerimizin hem de özel sektörün yaptığı o kadar güzel Ar-Ge çalışamaları var ki diğer ülkeler arasında sıraya girebilecek yere sahibiz."

Konuşması sırasında önceki gün gerçekleştirdiği bazı ziyaretlerde gördüğü laboratuvarlarla ilgili izlenimlerini de paylaşan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Avrupa'da olmayan müthiş laboratuvar ve orada üretilen yerli tohumlar beni gururlandıran şeylerden birisi. Burada da arkadaşlar önemli işler yapıyordu, yine yapmaya devam edecek. Bizim bakanlığa bağlı çalışmalarını devam ettiren, Ar-Ge çalışmaları yapan 50'ye yakın enstitümüz bulunmakta. Bilim adamlarımızla beraber kendi tohumunu üreten, ihraç eden ve zaman zaman da doğal olarak ithal ettiğimiz ürünler de olacak ama ihracatımızın çok daha fazla olduğunu bilmenizi arzu ediyorum. Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var, 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum."