Askeri ilk yardım malzemeleri Cilvegözü Kapısı'ndan geçti

HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri sağlık araçları ve ekipmanlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Farklı birliklerden Hatay'a gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan araçlar, iş makineleri ve askeri ilk yardım araçları, Reyhanlı sınır hattı istakametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen 20 araçlık konvoy Cilvegözü Sınırı Kapısı'ndan geçti.
Askeri araç ve malzemelerin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.