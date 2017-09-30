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Bursa'da izinsiz kazı operasyonu

30 Eylül 2017 Cumartesi, 11:31
Bursa'da izinsiz kazı operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Söylemiş Mahallesi'ndeki sit alanı içinde bulunan höyükte izinsiz kazı yapıldığı istihbaratını aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapmak üzere gece saatlerde bölgeye gelen 13 kişiyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların kazı için kullandıkları 15 metre uzunluğunda zincirli merdiven, üç ayaklı demir iskele ve buna ait 2 makara takımı, 2 kazma, 5 kürek, bir kamyonet ile 11 cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.O, G.K. ve M.A. tutuklandı. 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aynı bölgede geçen yıl yapılan izinsiz kazılarda 12 kişi tutuklanmıştı.


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