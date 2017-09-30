Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki askeri havaalanında görevli bir astsubay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mumcular Mahallesi'ndeki Imsık Askeri Havaalanı'nda görevli Astsubay Başçavuş S.Z'nin kaldığı askeri lojmana operasyon düzenledi.
FETÖ'nün mahrem abilerine gizli bilgileri aktardığı öne sürülen S.Z, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e götürüldü.