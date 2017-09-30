ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

30 Eylül 2017 Cumartesi, 11:34

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki askeri havaalanında görevli bir astsubay, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mumcular Mahallesi'ndeki Imsık Askeri Havaalanı'nda görevli Astsubay Başçavuş S.Z'nin kaldığı askeri lojmana operasyon düzenledi.

FETÖ'nün mahrem abilerine gizli bilgileri aktardığı öne sürülen S.Z, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e götürüldü.

İLGİLİ HABERLER
Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı
YEREL

MENTEŞE KÜLTÜR VE SANAT ŞENLİĞİ BAŞLADI
Muğla'da cinayet
YEREL

MUĞLA'DA CİNAYET
Cezaevi firarisine &quot;şok&quot; yakalama
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİNE "ŞOK" YAKALAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI
İhsan Kalkavan hakkında &quot;FETÖ yöneticiliği&quot;nden fezleke
YEREL

İHSAN KALKAVAN HAKKINDA "FETÖ YÖNETİCİLİĞİ"NDEN FEZLEKE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASI