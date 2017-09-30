Sığınmacıların dönüşleri sürüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri hafta sonunda da devam etti.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 42 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün yaklaşık bin kişinin daha girmesini beklendiğini bildirdi.

Suriyeli Muhammed Hüseyin, AA muhabirine 4 yıl sonra Çobanbey'de yaşayan ailesini ziyaret ettiğini söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde çalıştığı için geri döndüğünü belirten Hüseyin, "Orada hayat şartları çok zor. Kiminin yeri yok kimisi aç susuz geziyor. Benim ailemin hepsi orada onları ziyaret edebildiğim için çok mutluyum. İzmir’in Buca ilçesinde garsonluk yapıyorum. Ülkemi çok seviyorum hayat şartlarından dolayı geri geldim." diye konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.