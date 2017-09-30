Kırklareli'nde yangın: 1 ölü

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kocayazı köyünde M.Ç. ile yatalak hasta olan eşi Sema Ç'nin (51) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan kontrolde, Sema Ç'nin cesediyle karşılaşıldı. Yangından kısa bir süre önce M.Ç'nin eşi üşümesin diye sobayı yaktığı ve camiye gittiği öğrenildi.

Yangın sonrası eve dönen M.Ç, gözyaşlarına hakim olamadı.

M.Ç'nin cesedi, incelemelerin ardından, Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.







