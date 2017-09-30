Yükümlüler, çeşitli etkinliklerle topluma entegre edilecek

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırklareli Üniversitesi arasında hazırlanan "Eği̇ti̇m ve İyi̇leşti̇rme Çalışmalarına Dai̇r İşbi̇rli̇ği̇" protokolu kapsamında, denetimli serbestlik yükümlüleri sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle topluma entegre edilecek.

Protokol kapsamında Kırklareli Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde çalıştırılarak yükümlülere psikolojik eğitimler verilerek, topluma entegre edilmeleri amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, hükümlü ve yükümlülerin topluma entegre edilmelerini önemsediklerini söyledi.

Yükümlülerin toplumla bütünleşmesi için projeler üretmeye çalıştıklarını belirten Kaya, yükümlü ve hükümlülerin topluma kazandırılması için üniversiteyle güzel bir protokol hazırladıklarını anlattı.

Başsavcı protokolle yükümlülerin kısa sürede toplumla bağ kuracaklarına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim yükümlüleri toplumun dışında görebilmemiz mümkün değil. Toplumla bağlantıyı sağlama noktasında da üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla Kırklareli Üniversitesi'nden de alacağımız destek, bizim için damarlarımızda dolaşan kan kadar kıymetlidir. Protokolün her bir maddesiyle ilgili güzel çalışmalar yapacağız. Bu konuda verdiği destek için Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür'e ve üniversite çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ise toplumun dezavantajlı kesimlerinden denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ve aileleriyle bütünleşerek toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacaklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Kaya ile Şengörür, protokolü imzaladı.