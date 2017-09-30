Muş'ta terör mağduru ailelere destek

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MUŞ (AA) - Muş'ta Varto Kaymakamlığınca terör mağduru aileler ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar için geçen yıl açılan "sosyal market"ten şimdiye kadar binlerce kişinin ihtiyacı karşılandı.

İlçe merkezinde açılan ve içerisinde gıdadan mobilyaya, çeyizlik eşyadan beyaz eşyaya kadar geniş ürün yelpazesine sahip sosyal markete giden terör mağduru ve ihtiyaç sahibi aileler, para ödemeden ihtiyaçlarını temin edebiliyor.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede, terör örgütü tarafından çukur kazma olaylarında terörden mağdur olan ailelerinin bulunduğunu söyledi.

Bu ailelere her türlü desteği verip topluma adapte etmeleri gerektiğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Sosyal devlet anlayışıyla devam eden sosyal market projemiz var. Ayrıca giyim yardımlarımız bulunuyor. Bu kapsamda 50 binden fazla giysiyi vatandaşlarımıza verdik. Bu elbiseleri, aileler mağazaya alışverişe gelir gibi istediğini beğenip alıyor. Sosyal mağazaya çok güzel bir ilgi var. Bu yıl yine devam ettireceğiz. 32 bin nüfuslu bir ilçede yaklaşık 10 bin kişi bu mağazadan faydalandı."

Terörden zarar gören ailelere yardımları sürdüreceklerini ifade eden Çetin, "Varto'da artık terörün beli kırıldı. Vatandaşımız devletine güveniyor, devlette her alanda vatandaşının yanında." dedi.