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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz. O yüzden mutlaka bizim kendi insanımızı doyuracak gıdayı üretmemiz lazım." dedi.

Fakıbaba, Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, bölgede ve İslam coğrafyasında yaşanan sorunları ve nedenlerinin, Kahramanmaraş’ın da içerisinde bulunduğu yörede yakından bilindiğini dile getirdi.

Bu sorunların üstesinden gelebilmenin öncelikli koşulunun birlik ve beraberlik olduğunu aktaran Fakıbaba, partideki herkesin torunlar, gençler ve İslam dünyası için çalıştığını belirtti.

"Biz PYD'nin ne olduğunu biliyoruz, bunların ne yapmak istediğini biliyoruz." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Bunlar toprakları bölemeyecek. Ben hep şunu söylüyorum, kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz. O yüzden mutlaka bizim kendi insanımızı doyuracak gıdayı üretmemiz lazım. O yüzden bizim mutlaka ve mutlaka topraklarımızı suyla buluşturmamız lazım. Görevimiz, toprağı suyla buluşturmak. Bu konuda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Veysel Eroğlu bakanımızla da görüştük, inşallah bu konuda önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Fakıbaba, AK Parti hükümetleri döneminde tarım alanında üretimden ihracata kadar ciddi destekler verildiğini anlatarak, bunların yeterli olmadığını, daha fazla çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışılacağını söyledi.

- "İsraf eden iflas eder"

Tarladan sofraya kadar sorumlulukları olduğunun altını çizen Bakan Fakıbaba, "Komşumuz açken tok yatarsak kendimizi sorgulamamız lazım. Aman ha, israf eden iflas eder. Bizim israf etmememiz lazım. Sağlıkçı olarak ben sofraya yarım porsiyonla başlıyorum, doymadım yarım porsiyon daha. Ben insanlar yemek yemesin demiyorum. Oysa mutlaka ve mutlaka kahvaltı yaptığımız saatlerde açlıktan ölen insanlar var, özellikle de Müslüman coğrafyasında. Bizim bunlara yardım etmemiz gerekir. Önce ülkemizde aç olan insanlardan sonra da tüm İslam alemindeki aç insanlara karşı sorumluluğumuz var. Bunu hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

Daha büyük bir ülke için hep birlikte elele verilmesi gerektiğini yineleyen Fakıbaba, bu başarıldığı zaman ülkeyi bölmeye Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

- "Türkiye halen bir istikrar adası olarak durmuyor mu?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise partisinin iktidara geldiği günden bu yana büyüyerek, sorunlarını aşarak yoluna devam etmeye çalıştığını dile getirdi.

Ünal, şöyle devam etti:

"Türkmenlere yönelik insani yardımı uluslararası mahkemeye götürecek kadar garip bir muhalefet var. Bu milletin güçlü iradesi olduğu için Türkiye 15 yıldır ayaktadır. Tüm bunlar olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider çıkarmasaydı, 15 yılda bu ülkeye neler yaparlardı bir düşünsenize. Çevremiz ateş çemberiyken ülkemiz yoluna devam ediyor. Birileri Kuzey Irak'ta bağımsızlık fısıldarken, kuzey Suriye'de PKK'ya devlet olma hayali fısıldarken, Türkiye halen bir istikrar adası olarak durmuyor mu?

Sömürü sonrası sistemlerde gelişmekte olan ülkelerin öz güvenine saldırmaya başladılar. Şimdi bizim halen kendi öz güvenimizle hem içerde hem dışarda mücadele ediyorlar. Ocak ayında dolar 5 liranın üstünde olacak dediler, birçok kişi de inandı. Birileri psikolojiyi, inancımızı bozmaya çalışırken, Cumhurbaşkanımız çıkıp 'elinizdeki dolarları bozdurun' dedi. Dolar 3,30-3,50 bandına kadar düştü. Allah'ın izniyle Türkiye'nin yatırım ortamı geliştikçe daha da düşecek. Yeter ki kendimize inanıp güvenelim, kendi hakikatimizi görelim."

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Ünal, İslamiyet'te de bunun önemine işaret edildiğini anımsattı.

Sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti milletvekilleri Uğur Dilipak, İlker Çitil, İmran Kılıç ve Nursel Reyhanlıoğlu'nun katıldığı çalıştay daha sonra basına kapalı devam etti.



