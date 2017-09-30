Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş'ta bir dondurma firmasının süt işletmesinin açılışına katıldı.

Fakıbaba, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Akdo Dondurma tesisinin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki süt işleme fabrikasının açılışını yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Akdo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu'nun konuşmasının ardından Bakan Fakıbaba ve Ünal, süt işletme fabrikasına geçerek açılış kurdelesinin getirilmesini bekledi. Bu sırada fabrika çalışanları açılış için özel hazırlanan 2 metre uzunluğunda dondurma getirdi.

Kurdele yerine özel olarak hazırlanan 2 metre uzunluğundaki dondurma, motorlu testereyle kesildi. Fakıbaba ve Ünal, daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de burada Bakan Fakıbaba'ya, semazen figürünün üzerinde "Biz ancak rükuda eğiliriz" yazılı tablo hediye etti.

Bakan Fakıbaba, Mahir Ünal ve beraberindekiler daha sonra Teknik Makine Sanatları Odası binasının temel atma törenine katıldı.