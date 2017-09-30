ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Fakıbaba Kahramanmaraş'ta

30 Eylül 2017 Cumartesi, 12:16

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş'ta bir dondurma firmasının süt işletmesinin açılışına katıldı.

Fakıbaba, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Akdo Dondurma tesisinin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindeki süt işleme fabrikasının açılışını yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Akdo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu'nun konuşmasının ardından Bakan Fakıbaba ve Ünal, süt işletme fabrikasına geçerek açılış kurdelesinin getirilmesini bekledi. Bu sırada fabrika çalışanları açılış için özel hazırlanan 2 metre uzunluğunda dondurma getirdi.

Kurdele yerine özel olarak hazırlanan 2 metre uzunluğundaki dondurma, motorlu testereyle kesildi. Fakıbaba ve Ünal, daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de burada Bakan Fakıbaba'ya, semazen figürünün üzerinde "Biz ancak rükuda eğiliriz" yazılı tablo hediye etti.

Bakan Fakıbaba, Mahir Ünal ve beraberindekiler daha sonra Teknik Makine Sanatları Odası binasının temel atma törenine katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba:
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: &quot;Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer eden bazı şeyler var; 'biz tarımda domates tohumunu bile İsrail'den alıyoruz...' Zaman zaman alabiliriz ama biz İsrail'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum.&quot;
YEREL

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI FAKIBABA: "YANLIŞ ANLAŞILAN VE VATANDAŞIN KAFASINDA YER EDEN BAZI ŞEYLER VAR; 'BİZ TARIMDA DOMATES TOHUMUNU BİLE İSRAİL'DEN ALIYORUZ...' ZAMAN ZAMAN ALABİLİRİZ AMA BİZ İSRAİL'E DOMATES TOHUMU İHRAÇ EDİYORUZ. BUNUN ÖZELLİKLE BİLİNMESİNİ İSTİYORUM."
Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası açıldı
YEREL

KAHRAMANMARAŞ CANLI HAYVAN BORSASI AÇILDI
Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE SU JETİ VE FLYBOARD ŞAMPİYONASI
&quot;Arakan Kan Ağlamasın&quot; yardım kampanyası
YEREL

"ARAKAN KAN AĞLAMASIN" YARDIM KAMPANYASI