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KONYA (AA) - Koop-İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, taşeron işçilere yönelik düzenlemeye ilişkin; "Umuyorum ki kısa vadede yapılan düzenlemelerle bu sorun tamamen çözülmüş olacak. Kamuda çalışan taşeron işçisi ve geçici işçiler için kalıcı çözüm bulunacak." dedi.

Alemdar, Koop-İş Sendikası Konya Şube Başkanlığının Bera Otel'de düzenlenen 13. Olağan Genel Kurulu açılışında, ekonomide ortaya çıkan belirsizliklerin toplumsal endişeye yol açtığını söyledi.

Yaşadıkları zorluklara rağmen umutsuz olmadıklarını dile getiren Alemdar, bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içerisinde aşacaklarını vurguladı.

Alamdar, kamuda çalışan taşeron ve geçici işçilerin kadroya alınmaları için durmadan mücadele ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Son kamu protokolünde bu arkadaşlarımızın kadro çözümüyle ilgili bir madde koymuştuk. Sayın Başbakanımız da bu konuda bizlere söz verdi. Bildiğiniz gibi kendisi geçen hafta Türk-İş'e geldi. Uzun süre çalışma hayatını ve çalışma hayatındaki sorunları değerlendirdik. Umuyorum ki kısa vadede yapılan düzenlemelerle bu sorun tamamen çözülmüş olacak. Kamuda çalışan taşeron işçisi ve geçici işçiler için kalıcı çözüm bulunacak."

Son günlerde çalışma hayatının en önemli maddelerinden birinin de kıdem tazminatı olduğunu dile getiren Alemdar, birçok Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının bu konuyla ilgili çeşitli düzenlemeler yaptığını aktardı.

Alemdar, Türk-İş başta olmak üzere işçi konfederasyonları ve işveren örgütlerinin bu düzenlemelere karşı çıktığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biliyorsunuz yapılan son çalışmalar da rafa kalktı. Ancak bizim için tehlike geçmiş değil. Her an yeni bir taslak önümüze gelebilir. Kıdem tazminatı hakkından yararlanmayanların yararlanmasını sağlayacak, bu hakkı yaygınlaştıracak ve koşulları daha da iyileştirecek modeller üzerinde konuşabilir. Onun dışında bu konu bizim için kırmızı çizgidir ve öyle de kalacaktır."

Çalışanların yüzde 27 olan üçüncü dilimdeki gelir vergisi oranının yüzde 30'a yükseltilmesi yönündeki çalışmanın geri çekilmesi gerektiğini kaydeden Eyüp Alemdar, "Bizler bu anlamda olumlu adımların atılmasını bekliyorduk. Çalışanları ağır vergi yükü altına sokan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Bilakis bu oran yüzde 10'lara düşürülmelidir." diye konuştu.







