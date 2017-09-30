Akın Çorap Giresunspor, puan kaybı istemiyor

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de yarın sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, bu maçı kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diri ve genç bir takım olan Ümraniyespor'un güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Özkul, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Geçen hafta zaten Elazığspor karşısında sahamızda iki puan kaybettik. O puan kaybını bu hafta telafi etmek istiyoruz." dedi.

Özkul, mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Futbolcular ve teknik heyet maçın öneminin farkında. Seyircimiz önünde oynuyoruz, bu bizim için bir avantaj. Ümraniyespor maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.