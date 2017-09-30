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Gaziantep'teki kayınpeder cinayeti

30 Eylül 2017 Cumartesi, 12:43

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, kıraathanede oturan kayınpederini keser ve silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayınpederi Tahir Koçarslan'ı (65) önceki gün öldürdükten sonra kaçan Mehmet U'yu (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde saklandığını tespit etti.

Zanlı operasyonla gözaltına alındı, olayda kullandığı öne sürülen silaha el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şehitkamil ilçesinde 28 Eylül'de bir kıraathanede oturan Tahir Koçarslan, damadı Mehmet U'nun keser ve silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandığı iddia edilmişti. Koçarslan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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