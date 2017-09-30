Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir'den Ankara yönüne giden M.Ö'nün kullandığı16 KN 375 plakalı otobüs, Derbent Mahallesi Çıkrıkçı Kavşağında aynı istikamette seyreden Orhan Güleç'in kullandığı 45 K 6852 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü Güleç (42) olay yerinde hayatını kaybetti.
Minibüsteki yolcu Abdurrahman Çelik ise yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Güleç'in Kula ilçesinde imam olarak görev yaptığı, hayati tehlikesi bulunan Çelik'in ise Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis olarak çalıştığı öğrenildi.
Otobüs şoförü M.Ö. gözaltına alındı.