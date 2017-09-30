Mardin'de engelli öğrencilere eğitim desteği

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 248 engelli öğrenciye, içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantası dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kentte çığır açtıklarını belirtti.

Yaman, "İlimizde güzel şeyler olmaya devam ediyor. Değişen ve gelişen bir Mardin hedefiyle marka şehir olma yolunda ilerleyen kentimizde belediyemiz sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da vatandaşlarımızın beğenisini kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle dezavantajlı grupların mutlu olması için hayata geçirdikleri 21 sosyal sorumluluk çalışmasıyla zoru başarmaya çalıştıklarını vurgulayan Yaman, yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla 10 ilçede 620 okulda öğrencilere 23 bin tişört dağıttıklarını bildirdi.

Yaman, bin 500 okul çantasının ise ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildiğini belirtti.

Mardin Rehberlik Araştırma Merkezine bağlı 44 okulda 248 engelliye, içinde kırtasiye malzemeleri bulunan okul çantalarının dağıtıldığını ifade eden Yaman, buna benzer çalışmalarla yüz güldürmeyi sürdüreceklerini kaydetti.