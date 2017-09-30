DSP Genel Başkanı Aksakal:

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ZONGULDAK (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Devlete sahip çıkma, bu toprakların üzerinde yaşayan insanları mutlu ve müreffeh yaşatma kaygısıyla siyaset yapıyoruz." dedi.

Aksakal, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen DSP Karadeniz Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sorumluluk bilinciyle ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Ülke sorunlarına kafa yormak için bir araya geldiklerini belirten Aksakal, "Ülkenin güneyinde bir aşiret reisi, 'Devlet kuracağım.' diye ayağa kalkıyor, benim parlamentomdaki muhalefet partileri 'lay lay lom' peşindeler. Tek merkezden yönetilen bir parlamentoyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin acilen düzgün, dirayetli, milliyetçi bir siyasetin hakimiyetine ihtiyacı var. O irade de bugün sadece ve sadece Demoktarik Sol Parti'dedir." diye konuştu.

Önder Aksakal, yerel seçim adaylarını şimdiden belirlemek zorunda olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Derdimiz hiçbir zaman parlamentoya milletvekili olarak gidip, 'Devletten aylık, Allah'tan sağlık' beklentisi olmadı. Siyasete başladığımız andan beri ve bugün de dahil Bülent Ecevit'in bize öğrettiği o demokratik sol felsefe ilkeleri çerçevesinde devlete sahip çıkma, bu toprakların üzerinde yaşayan insanları mutlu ve müreffeh yaşatma kaygısıyla siyaset yapıyoruz. O zaman bugün Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu badireden çıkabilmesinin tek yolu DSP'nin iktidarıdır. Çalışmalıyız, başka çaresi yoktur."

Eksik kalınan yerlerde örgütleri güçlendirmenin ve tamamlamanın önemli olduğunu dikkati çeken Aksakal, ülkenin DSP'ye şiddetle ihtiyacı olduğunu ve bu inançla çalışmalara devam ettirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.