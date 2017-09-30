ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali

30 Eylül 2017 Cumartesi, 13:10

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) karma resim ve "Gazete Küpürlerinde Safranbolu" sergisinin açılışı yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde yapılan açılışta konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ükmezer, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, organizasyona TÜRKSOY'un destek olmasından gurur duyduklarını bildirdi.

TÜRKSOY Temsilcisi Güler Fedai de TÜRKSOY'un hem Türk coğrafyasında hem de dünyada başarıyla takip edilebilir, izlenir, takdir edilir olduğunu belirtti.

Resim, müzik, mimarlık, heykeltıraşlık, tiyatro ve sinema gibi sanatın tüm dallarına ilişkin her türlü alanda özel projelere imza atan TÜRKSOY'un faaliyeterinden birisinin de ressamlar buluşması olduğunu aktaran Fedai, şöyle konuştu:

"Her yıl geleneksel olarak yürüttüğümüz 'TÜRKSOY Ressamlar Buluşması' üye ülkelerimiz kültür bakanlıkları aracılığıyla Türk dünyasının birbirinden kıymetli sanatçılarını bir araya getirmekte ve onların ortaya koyduğu eserleri yurt içinde ve dışında tanıtmaktadır."

Konuşmaların ardından yağlı ve sulu boya çalışmalarının yer aldığı 45 eserin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Karma serginin gezilmesinin ardından "Gazete Küpürlerinde Safranbolu" sergisi açıldı.

İLGİLİ HABERLER
Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KARABÜK'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
YEREL

18. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Aşure kazanını yabancı öğrenciler karıştırdı
YEREL

AŞURE KAZANINI YABANCI ÖĞRENCİLER KARIŞTIRDI
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Kardemir Karabükspor Galatasaray maçına hazır
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIR
Safranbolu'da Budistlerin yer aldığı fotoğrafa ödül verildiği iddiaları
YEREL

SAFRANBOLU'DA BUDİSTLERİN YER ALDIĞI FOTOĞRAFA ÖDÜL VERİLDİĞİ İDDİALARI