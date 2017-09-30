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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) karma resim ve "Gazete Küpürlerinde Safranbolu" sergisinin açılışı yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde yapılan açılışta konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ükmezer, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, organizasyona TÜRKSOY'un destek olmasından gurur duyduklarını bildirdi.

TÜRKSOY Temsilcisi Güler Fedai de TÜRKSOY'un hem Türk coğrafyasında hem de dünyada başarıyla takip edilebilir, izlenir, takdir edilir olduğunu belirtti.

Resim, müzik, mimarlık, heykeltıraşlık, tiyatro ve sinema gibi sanatın tüm dallarına ilişkin her türlü alanda özel projelere imza atan TÜRKSOY'un faaliyeterinden birisinin de ressamlar buluşması olduğunu aktaran Fedai, şöyle konuştu:

"Her yıl geleneksel olarak yürüttüğümüz 'TÜRKSOY Ressamlar Buluşması' üye ülkelerimiz kültür bakanlıkları aracılığıyla Türk dünyasının birbirinden kıymetli sanatçılarını bir araya getirmekte ve onların ortaya koyduğu eserleri yurt içinde ve dışında tanıtmaktadır."

Konuşmaların ardından yağlı ve sulu boya çalışmalarının yer aldığı 45 eserin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.

Karma serginin gezilmesinin ardından "Gazete Küpürlerinde Safranbolu" sergisi açıldı.