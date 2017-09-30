Suriye'deki iç savaş

KİLİS (AA) - Halep kentine bağlı Bab ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ teröristleri arasında çıkan çatışmaların ardından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda yaralanan Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince Çobanbey Sınır Kapısı'ndan alınan yaralı, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.