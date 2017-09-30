Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumuna ilişkin, "Bu hesap yapılırken özellikle Türkiye'yi hesap edemeyenler, hesaba katamayanlar, bölgesinde ağırlığını hissetmeyenler, hafife alanlar elbette ki bunun cezasını ve bedelini de zaman içerisinde göreceklerdir." dedi.

Tüfenkci, partisinin Kale İlçe Başkanlığının bir otelde düzenlenen olağan genel kurulunda, yaptıkları hizmetlerde bir tek millete güvendiklerini söyledi.

Türkiye'nin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğini belirten Bakan Tüfenkci, bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu ve Türkiye'nin de bunu zaman zaman ödeyerek bugünlere geldiğini ifade etti.

Tüfenkci, Türkiye'yi bölmeye çalışanların bunda başarılı olamadıklarını dile getirerek "Dünya birleşirken birileri özellikle İslam ümmetini, Müslümanları bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Oysa biz 'Ayrılıkta zahmet birleşmede rahmet olur' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla ayrılmak, parçalanmak, birbirimize düşmek bize yakışmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerine her daim sahip çıktığını, en zor zamanlarında hep yanında olduğunu vurgulayan Tüfenkci, birilerinin ayrılık oyunlarını tezgahlayarak yeni bir ateş çemberi oluşturmaya çalıştığını söyledi. Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu hesap yapılırken özellikle Türkiye'yi hesap edemeyenler, hesaba katamayanlar, bölgesinde ağırlığını hissetmeyenler, hafife alanlar elbette ki bunun cezasını ve bedelini de zaman içerisinde göreceklerdir. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin yapmış oldukları ikazları dikkate almayanlar maalesef kendi halklarına o bedelleri ödetmek zorunda kalacaklar. Biz bölgedeki kardeşlerimizin oyuna gelmemesini istiyoruz. Bedel ödememelerini istiyoruz. Bu ümmet 100 yıldır çok bedel ödedi. Gerçekten çok acılar çektik. Zengin toprakların yoksul çocukları olarak yetiştik ve bizi hep sömürmeye çalıştılar. Gerçekten bu ümmetin ve milletin çıkarlarını düşünen lider Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise partisinin kurulduğu günden bugüne kadar umudu temsil ettiğini belirtti.

IKBY'nin gayrimeşru bir referandum yaptığını anımsatan Çalık, "Sözde özgürlük çığırtkanlarına bizim cevabımız olacak, az kaldı. Referandum komedisinin bitmesi için de az bir zaman var. Biz oradaki Türkmen kardeşlerimize, Kürt, Arap kardeşlerimize kendi kardeşimiz gibi sahip çıkarız. Ama özellikle Türkmen kardeşlerimizin de öz vatanında garip öz yurdunda parya olmasına asla izin vermeyiz." dedi.

Çalık, bu referandumun ardından İsrail bayraklarıyla kutlama yapılmasının tek sebebinin oradaki işgal olduğunu ifade ederek "Bütün Müslümanlar bir araya gelip beraber hareket etmek zorundayız. Müslümanların birbiriyle savaşmaları sonucunda ağıtlar Kürtçe, Türkçe, Arapça yapılıyor. Kutlamalara baktığımızda ise İngilizce, Almanca Fransızca yapılıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Çalık ve ilgililer Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Mart'ta PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Oğuzhan Günaydın'ın mevlidine katıldı.

