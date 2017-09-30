Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkez ile Elbistan, Afşin, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde düzenlenen operasyonda, aralarında esnaf, öğretmen, öğrencilerin de bulunduğu 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda 18'i kadın 35 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların evlerindeki aramada ele geçirilen cep telefonu ve tablet gibi elektronik dijital malzemelere el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i ifadesinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10'u tutuklandı, 20'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.