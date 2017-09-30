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Iğdır'da "Aşura Merasimi"

30 Eylül 2017 Cumartesi, 13:58

IĞDIR (AA) - Iğdır'da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1378. yılı dolayısıyla "Aşura Merasimi" düzenlendi.

Caferi mezhebine mensup vatandaşlar, erken saatlerden itibaren ilçe ve köylerden de gelerek il merkezinde toplandı.

Siyah elbiseler giyen, ellerinde "Ya Hüseyin" yazılı pankartlar taşıyan binlerce vatandaş, kentteki Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşe katılanlar, ilahiler söyledi. Gözyaşı döken vatandaşlar, sinelerine ve zincirle vücutlarına vurdu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaptığı konuşmada, Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin şehit edilişinin acısının 1378 yıldır devam ettiğini söyledi.

Bu acıyı tüm İslam aleminin birlikte yaşadığını belirten Ünlü, "Birliğimizin, beraberliğimizin daim olması temennisiyle, bin yıllık Türk yurdunu bizlere armağan eden Alparslan'dan Fatih'e, Atatürk'ten cumhuriyetimizin kuruluşundaki büyüklerimize kadar ebediyete intikal eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Behlül Salmanlı da Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin, İslam'ın yaşamasına vesile olduğunu ifade etti.

Salmanlı, "İmam Hüseyin'in şahsında Kerbela'dan Çanakkale'ye, Edirne'den Iğdır'a tüm şehitleri rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Bugün Yezid tarafından İslam'ın kurutulmak istenen ağacını, canlarıyla, kanlarıyla sulayan İmam Hüseyin ve ashabının şehadetinin yıl dönümünde bizleri, onlara olan aşk ve sevda bir araya getirmiştir." diye konuştu.

Program, "Kerbela" temalı skecin sahnelenmesi ve duaların okunmasıyla son buldu.

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