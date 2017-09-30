Başbakan Yardımcısı Bozdağ:

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YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Ehlibeyt sevgisi, Müslümanların hepsinin ortak sevgisidir. Allah'ı sevmenin yolu, Allah resulünü sevmekten, onun ailesini ve ehlibeytini sevmekten geçiyor. Hazreti Hüseyin efendimizin yolu Allah'ın ve Kuran'ın yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur." dedi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Yozgat'ın AK Parti siyasetinin merkez üstlerinden biri olduğunu söyledi.

Bugünün aşure günü olduğunu hatırlatan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Hicri 61. yılın 10 Muharrem gününde Kerbala'da peygamber efendimizin torunlarından Hüseyin'in, onunla beraber 70'ten fazla bir çoğu ehlibeyt olan insanın şehit edildiği bir gün. Kerbala'da Hazreti Hüseyin ile şehit edilenleri bir kez daha rahmetle, minnetle ve duayla yad ediyorum. Mekanları cennettir biliyorum. Allah resulünün yanında, onunla beraber ve cennet çocuklarının efendileridir, Hazreti Hüseyin ve Hasan efendimiz. Ehlibeyt sevgisi, Müslümanların hepsinin ortak sevgisidir. Allah'ı sevmenin yolu, Allah resulünü sevmekten, onun ailesini ve ehlibeytini sevmekten geçiyor. Hazreti Hüseyin efendimizin yolu Allah'ın ve Kuran'ın yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur. Haksızlara karşı susmayanların yoludur. Adalet ve hakkı ayakta tutma konusunda her şeyi feda edenlerin yoludur. O nedenle Kerbela şehitlerini ve bütün şehitleri rahmet, minnet, şükran ve duayla yadediyorum. Mekanları cennet olsun."

Bozdağ, AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.