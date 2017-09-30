İçişleri Bakanı Soylu Trabzon'da

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 242 mahalle muhtarı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Soylu, Akçaabat ilçesinde bir restoranda organize edilen Akçaabat, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Tonya, Şalpazarı Muhtarlar Toplantısında yaptığı konuşmada, il genelinde üç ayrı bölgede muhtarlarla bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Toplantılarda kendileri konuşmaktan ziyade muhtarları dinlemeyi arzu ettiklerini belirten Soylu, "Dönem dönem muhtarlarımızla bir araya geliyoruz ama bunlar genelde konusu başka bir anlam taşıyan toplantılar oluyor. Oysa bizim kendi planlamalarımızı daha iyi yapabilmemiz, sizin sorumluluklarınızla beraber yol güzergahımızı daha iyi belirleyebilmemiz için belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, bölge ve il müdürlerimizle bir araya gelip sizi dinlemek ve bundan sonra yapabileceklerimiz konusunda da bir şekilde adım atmak istedik." dedi.

Soylu, toplantıda eksikler ve aksaklıklar ile önceliklerin neler olduğunu belirlemeyi hedeflediklerini anlatarak, tespitlerin ardından değerlendirme ve planlama yapacaklarını vurguladı.

İlgili her kesimin toplantıda yer aldığına işaret eden Soylu, "Belki tamamlamamız gereken işler var, belki eksik tuttuğumuz meseleler var, belki hakikaten önceliklendirmemiz gereken süreçler var. Bunları karşılıklı konuşalım, değerlendirelim. Milletvekillerimiz buradalar her birimiz kendi sorumluluk alanımız üzerinde yapabileceklerimizi yapalım değerlendirmesi içerisindeyiz." diye konuştu.

Soylu, toplantıda muhtarları dinlemeyi ve genel durumu öğrenmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Dönem dönem bu toplantıların bizi de motive ve koordine eden muhakkak bir tarafı var. Bu açıdan biz konuşmaktan daha ziyade sizi dinleyelim istedik. Onun için muhtarlarımızdan söz almak, genel ve yerel meseleler üzerinden değerlendirme yapmak isteyen varsa hepsini dinlemeye, fikirlerini almaya amadeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış bölümünün ardından basına kapalı devam eden ve yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Vali Vekili Necmettin Yalınalp, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula Köseoğlu ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, kaymakamlar ve belediye başkanları ile 7 ilçeden 242 mahalle muhtarı katıldı.



