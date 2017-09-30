Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da coşkuyla karşılandı.
Beraberindekilerle Erzurum Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve il protokolü karşıladı.
Havalimanı çıkışında kendisini karşılayan vatandaşları "Rabia" işareti yaparak selamlayan Erdoğan, hediye dağıttığı bazı çocuklarla fotoğraf çektirdi.
- Atlı ciritçiler, ellerinde Türk bayrağıyla karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu, havalimanından çıkışı sonrası yol güzergahındaki Havalimanı Kavşağı'nda, Osmanlı Atlı Spor Cirit Kulübü ile Çayırtepe Atlı Spor Cirit Kulübü sporcuları, cirit atları üzerinde ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı.
Erdoğan, burada kendisini bekleyen vatandaşları da selamlayıp çocuklara armağanlar verdi.
Bu sırada Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri de "Yakanlara, yıkanlara inat tutacağız elini reis" yazılı pankartlar açtı.
Atlı ciritçiler, havalimanı yolu boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü önünde atlarıyla konvoya eşlik etti.
Atatürk Üniversitesi Kampüsü önünde kendisini bekleyen üniversite öğrencilerini de selamlayan Erdoğan'ı Yenişehir Semti girişinde Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi marşlarla karşıladı.
Erdoğan, buradan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenencek İl Danışma Meclisi Toplantısına'na geçti.