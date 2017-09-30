Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "15 yılda Türkiye'de çok iş yaptık. Türkiye'yi bir noktadan aldık, hayal bile edilemeyecek bir noktaya taşıdık." dedi.

İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde konuşan Işık, düzenledikleri kongrenin İzmit ve Kocaeli için hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın hızla bir belirsizliğe girdiğini belirten Işık, bir kıvılcımın nükleer bir savaş çıkarmasının işten bile olmadığını, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin de yeni sıkıntılara gebe olduğunu söyledi.

Türkiye'nin böyle bir dünyada ve böyle bir dönemde güçlü bir gemi olarak, çok tecrübeli bir kaptan ve onun değerli arkadaşlarıyla yoluna emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Işık, "Her ilde bu güçlü kadroya destek vermek durumundayız. 15 yılda Türkiye'de çok iş yaptık. Türkiye'yi bir noktadan aldık bugün, 15 yıldır, hayal bile edilemeyecek bir noktaya taşıdık. Elbette yapacak daha çok işimiz var, elbette atacak çok adımımız, gidecek çok mesafemiz var." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, sürdürülebilir ve güçlü bir iktidarın anahtarının dürüst, temiz ve güçlü siyasetten geçtiğini dile getirerek, bunu ortaya koydukları için 15 yıldır iktidarda olduklarını ifade etti.

AK Parti'nin güçlü siyasetinin anahtarının hiç kuşkusuz fedakar teşkilatları olduğuna işaret eden Işık, eğer bir partinin fedakarca ve samimiyetle çalışan, sadece davası, ülkesi ve milleti için mücadele eden teşkilatları yoksa o hareketin başarılı olmasının mümkün olmadığını, AK Parti teşkilatlarının bu anlayışla hareket ettiğini vurguladı.

Işık, Kocaeli teşkilatlarının bu noktada Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizerek, "Bizim teşkilatlarımızda gerçekten büyük bir beraberlik var. Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar arkadaşlarımız büyük bir samimiyetle, büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. Kocaeli sadece sanayinin başkenti değil aslında Kocaeli Türkiye'de ılımlı siyasetin, birlik ve beraberlik anlayışının da aslında en iyi hayata geçtiği şehir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Kocaeli teşkilatlarında görev alan dava arkadaşlarına teşekkür eden Işık, görevi devreden arkadaşlarının tazelenme ve hücre yenilenmesi açısından bayrağı bir başka arkadaşlarına devrettiğini sözlerine ekledi.



