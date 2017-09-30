Artvin'de "Turizm Çalıştayı"

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ARTVİN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziya Taşkent, "2023 hedefi olarak 50 milyon turiste ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.



Artvin'de, kentin marka değerini yükseltmek, turizmin sorunlarını belirlemek ve bu sorunların çözüm yollarını bulmak amacıyla DSİ 26'ncı Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda "Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Taşkent, ülkeler açısından toplumsal ve ekonomik kalkınmanın bir girdisi olan turizmin, dünyanın en hızlı, istikrarlı gelişen sektörlerinden birisi olduğunu belirtti.



Türkiye'nin turizmde katettiği yolun sahip olduğu potansiyel ile birlikte değerlendirildiğinde ülke ekonomisine, kalkınmaya, doğal ve kültürel mirasın korunup geliştirilmesine katkısının tartışılamayacağını belirten Ziya Taşkent, şöyle devam etti:

"Turizm hamlesini başlattığımız 1980'lerde ziyaretçi sayısı 1,2 milyon ve gelir 350 milyon dolar civarındayken, son yıllarda 25-30 milyon turist ağırlayıp 30 milyar dolara yaklaşan gelir gördük. 2023 hedefi olarak da 50 milyon turiste ulaşacağımıza inanıyoruz. Bugün dünyada en çok ziyaretçi alan ülke olmamız, bize yeni sorumluluklar yüklüyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak kendimizi geliştirme ihtiyacımız var. Dünya turizm pazarında rekabet gücümüzün korunması, ancak turizmin sürdürülebilir kalkınmanın bir unsuru haline getirilmesiyle mümkün olacak. Toplumun her kesiminin turizmden aldığı payı en üst seviyeye taşımamız lazım."

Taşkent, Artvin'in de turizm açısından önemli bir bölge olduğunu kaydederek, "Anıt ağaçlarından doğal ormanlarına, krater göllerinden yaylalarına kadar birçok doğal değerleri ile ekoturizm açısından önemli kaynaklara sahip olan Artvin, özgün mimarisi ve arkeolojik zenginlikleri ile de kültür turizmi açısından ciddi bir potansiyele sahip." şeklinde konuştu.

Ziya Taşkent, folklorik değerler ve geleneğin büyük ölçüde korunduğu, yerel yaşam tarzıyla birleşmesi sonucunda Artvin'in doğanın, tarihin ve kültürün iç içe geçtiği bir marka olarak gündeme taşınabileceğini vurguladı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay ise turizmin en önemli öğesinin sektör temsilcileri olduğunu belirterek, "Turizmdeki asıl yük, asıl sorumluluk, sektör temsilcileri ve girişimcilerin üzerinde. İnşallah bu yükü hakkıyla taşırsınız. Biz kamu görevlileri olarak da sizlerin sorunlarını çözmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise Artvin'in coğrafi ve tabiattaki güzellikleri bakımından İsviçre'yi, Avrupa'yı aratmayacak güzelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Artvin Çoruh Üniversitesinin 2 yıl süren çalışmasında, 2 bin 727 çeşit bitkiyle Artvin'in Türkiye'de bitki çeşitliliği bakımından en zengin il olduğunu ortaya koydu. UNESCO'nun Türkiye'deki biyosfer rezerv alanı olarak tayin ettiği tek yer Macahel bölgesi. Bunun için diyoruz ki; Artvin ekoturizmin başkenti olabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çalıştay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürü İrfan Önal moderatörlüğünde ilgili kurumların sunumlarıyla devam etti.



Çalıştaya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Gümüş ve Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile diğer ilgililer ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

