Kerbela şehitleri Kars'ta anıldı

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KARS (AA) - Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin bin 378. yılı nedeniyle Kars'ta düzenlenen anma yürüyüşü sona erdi.

Hz. Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hz. Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp vücutlarına zincir vurdu.

Yaklaşık 5 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü gözlendi.

Kars Garnizon Şehitliği önüne gelip dualar okuyan gruptakiler, daha sonra gittikleri Azeri Mezarlığı'nı ziyaret edip dualar okudu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Şehitliğindeki programda yaptığı konuşmada, Resulullah ve ehlibeyt sevgisinin Müslümanlar için vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi.

Peygamber sevgisinin dinimizin temellerinden biri olduğunu belirten Doğan, "Allah ve Resulüne iman etmedikçe cennete giremesiniz diyor. Dolayısıyla onun ehlibeytini sevmek, ona saygı göstermek ve hürmet etmek dini vecibelerden bir tanesidir." dedi.

Doğan, Kerbela'nın tarihte, dersler çıkartılması gereken önemli olaylardan biri olduğunu ifade ederek, "Henüz Peygamber Efendimizin sahabeleri hayattayken meydana gelen bir olay. Daha Peygamberi gören insanlar yaşarken ümmetin parçalanması, bölünmesi ve böyle hüzünlü ve acı bir olayın yaşanması, bizlere birtakım dersler de öğretiyor." diye konuştu.

- "Farklı tezgahlarla Güney'deki ortamı hazırlamaya çalışıyorlar"

Ülke olarak önemli bir coğrafyada yaşandığını vurgulayan Doğan şunları kaydetti:

"Coğrafyamıza baktığımızda güney sınırlarımızda meydana gelen olayları bir Kerbela şuuruyla okumak lazım. Bir taht kavgası bir rant kavgası, bir dünya malına tamahı gösteren bu olaylar insanların düşmüş olduğu durumu ortaya koymaktadır. Özellikle biz Müslümanlar açısından henüz mezhepler ortaya çıkmamışken Kerbela olayının günümüze ışık tutması lazım. Meshep ayrımlarını, tartışmalarını bir kenara bırakarak bu topraklar içerisinde, huzur, mutluluk, barış içerisinde yaşamak lazım."

- "Kerbela insanlığın ortak sesidir"

Merkez Ehlibeyt Işıklı Camisi Alimi Seyyid Ahmet Erdem de Kerbela'daki olayın bütün Müslümanların kalplerinde taşıdığı ortak bir acı olduğuna değinerek, "Kerbela'da Peygamberimizin ehlibeytine, evlatlarına, kızlarına, torunlarına uygulanan şiddet, uygulanan acımasızlık sadece Müslümanların değil bütün insaniyetin acısı ve değeridir. Kerbela ve Hz. Hüseyin Müslümanın ve hepimizin ortak değeridir. Peygamberimizin hatırasıdır, Peygamberimizin evlatlarıdır. Kerbela bugün manevi değerlerimizin en zirvesi olan şehadet makamına tanıklık eden bir mekandır. Kerbela sadece bir şehirden ibaret değildir. Kerbela bir okuldur, Kerbela bir kültürdür, Kerbela haksızlığa, zulme karşı geliştirilen, haksızlığa ve zulme meydan okumak için bir mekteptir. Kerbela insanlığın ortak sesidir." dedi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, bazı kurum amileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.