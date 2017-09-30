Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.
Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ana caddelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitlerin altına ve otobüs duraklarına sığındı.
Vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Öte yandan, ava çıkamayan tekneler de Süleymanpaşa balıkçı barınağına demirledi.