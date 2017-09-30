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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bize paramızla vermedikleri silahları maalesef Suriye'de ve Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütlerine veriyorlar. Bundan da şu anlaşılıyor ki; bize bizden başka dost yok." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen, partisinin ilçe kongresinde, terör örgütlerini Türkiye'nin başına musallat eden bazı hain ülkeler olduğunu söyledi.

Dost görünüp, arkadan düşmanlık yapan ülkeler olduğunu ifade eden Eroğlu, 15 Temmuz'da bu ülkeyi bölmek, parçalamak, Suriye gibi işgal ettirmek için bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunu ancak asil milletin bu girişime kahramanca karşı koyduğunu aktardı.

- "Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden daha güçlüdür"

Eroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) bu darbe girişiminin milletimin kahramanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dirayetiyle püskürtüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerine gereken cevap verilecektir. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti her zamankinden daha güçlüdür. Kendi silahımızı yapıyoruz. Kendi helikopterlerimizi, silahlı insansız hava araçlarımızı, toplarımızı, tanklarımızı, dünyanın en gelişmiş deniz harp gemilerimizi yapıyoruz. Artık eskisi gibi değil. Belki eskiden olsaydı bize silah dahi vermeyeceklerdi ama çok enteresan bir husus var. Bize paramızla vermedikleri silahları maalesef Suriye'de ve Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütlerine veriyorlar. Bundan da şu anlaşılıyor ki; bize bizden başka dost yok."

Gönül coğrafyasındaki bütün insanların Türkiye'den beklentisi bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Dolayısıyla Türkiye son kale. Bu yüzden birlik, beraberlik, kardeşliğimizi daha da pekiştirmemiz lazım. Türkiye'nin etrafı bir çemberle örülmek isteniyor. Bunlara karşı dimdik ayakta duralım ve gereğini yapalım. Çünkü sadece Türkiye'deki 80 milyon değil, şu anda gönül coğrafyamızdaki bütün insanlar Türkiye'ye bakıyor." diye konuştu.

- IKBY'deki gayrimeşru referandum

AK Parti'ye yük olacak kişiler değil, AK Parti'nin, milletin yükünü taşıyacak kişiler aradıklarını dile getiren Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah rızası için çalışacağız. Türkiye için çalışacağız. Türkiye Allah'a şükür daha güzel günlere de gelecek. Şu anda Kuzey Irak'ta maalesef IKBY'nin yaptığı sözde referandum ortaya çıktı. Bu gayrimeşru referandumun arkasında İsrail var. Türkiye'de bütün unsurlar, tek bir millettir. Kürt'ün Türk'ten, Arap'ın Çerkez'den, bunların birbirinden Boşnak ve diğerlerinden hiçbir farkı yoktur. Çünkü biz tek bir milletiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Maalesef bu oyun bazı ülkelerin, bilhassa İsrail'in oyunudur. 2019 yılına doğru yeni oyunlar peşindeler. İşte burada AK Parti'ye çok önemli rol düşüyor. Milletimize çok önemli rol düşüyor. İşte milletin bağrından çıkan AK Parti için Afyonkarahisar'dan yola çıkıldı."

- "Türkiye'nin geneli yağışlı bir döneme girdi"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının hava durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Eroğlu, yarından itibaren Doğu ve Güneydoğu bölgeleri dışında kalan bölgelerin tamamının yağışlı olduğunu belirtti.

Eroğlu, Kocaeli ve İstanbul civarı için ikazlarda bulunduklarına dikkati çekerek, "Türkiye'nin geneli yağışlı bir döneme girdi. Hava sıcaklıkları 5-6 derece düştü. Pazartesi günü de yağışlar devam ediyor. Salı günü de Doğu Anadolu'nun, Doğu Karadeniz'in tamamında yağış var. Önümüzdeki hafta özellikle perşembe ve cuma gününden itibaren yağış yok." ifadelerini kullandı.

Yağışlar nedeniyle vatandaşların yarın ve pazartesi günü tedbirli olması gerektiğini söyleyen Eroğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşların da gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, kurdukları ileri teknoloji sistem sayesinde bir hafta önceden Türkiye'nin hava durumunu bildirebildiklerini ifade ederek, "Uydu görüntülerinden, radar görüntülerinden ve bin 600'den fazla otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu vasıtasıyla bütün Türkiye'nin hava durumunu bildiriyoruz. Hatta denizlerde de otomatik meteoroloji gözlem istasyonunu kurduk. Şu anda Cebelitarık'tan Hazar'a kadar bütün denizler bizden soruluyor." diye konuştu.