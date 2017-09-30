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Şehit Acar son yolculuğuna uğurlandı

30 Eylül 2017 Cumartesi, 14:32
Şehit Acar son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'lılar ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar, Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan şehit Acar'ın cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mısmılağaç Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helallik alındı.

Bu sırada kızı İlkin Acar, babasının tabutuna sarılarak, "Babacığım senin intikamını alacağım. Benim babam güçlüydü, onları öldürürdü. Bırakın beni babama gideceğim' diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra şehidin cenazesi, törenin düzenleneceği Havza Kevser Camisi'ne getirildi.

Burada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehidin babası Aslan Acar ile ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin kardeşleri ile kızları İlkin (13), Reyhan (9), Zehra (7) ve Elif Acar (5) gözyaşlarına hakim olamadı. Babasının şapkası ile Türk bayrağı taşıyan İlkin Acar tabuta sarılarak, "Baba bırakma bizi. Babacığım senin intikamını alacağım." diyerek ağladı.

Öğle vakti İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından top arabasına taşınan şehidin naaşı, Mısmılağaç Mahallesi'ndeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Şehit Yahya Acar'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yakın arkadaşı olduğu, darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci askerlere karşı mücadele ettiği öğrenildi.

Şehidin annesinin ise 2 yıl önce yaşamını yitirdiği belirtildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Genel Başkan yardımcıları Mehmet Günal ve Oktay Öztürk, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun milletvekillleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ertuğrul Erbakan ile vatandaşlar katıldı.

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