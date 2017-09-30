Irak sınırındaki çatışma

HAKKARİ (AA) - Irak sınırında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu İslam İrez için Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinde tören gerçekleştirildi.
Sarebatin bölgesinde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu İslam İrez'in (28) Türk bayrağına sarılı naaşı, Derecik Belde Belediyesi önüne getirildi.
Buradaki tören saygı duruşu, şehidin özgeçmişinin okunması ve yapılan duaların ardından sona erdi. Şehidin yakınları törende gözyaşlarına hakim olamadı.
Evli ve 4 çocuk babası İrez'in naaşı defnedilmek üzere Derecik'e bağlı Koçyiğit köyüne uğurlandı.
Törene Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Demirel, Derecik Belde Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Şemdinli AK Parti İlçe Başkanı Fikret Algül ve vatandaşlar katıldı.