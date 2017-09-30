Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GİRESUN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Biz çocuklarımızı sokakta bulmadık, bulmuyoruz. Bu ülkeyi işgal etmek, bölmek isteyenlerin payandası haline getirmesine de kimsenin izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, TÜGVA Giresun Temsilciliği hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, vakıf binasının, Giresun'a ve gençliğe hayırlı olmasını diledi.

Vakıf olarak gençliğin yetişmesine önem verdiklerine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TÜGVA, 200 yılı aşkın bir süredir bize dayatılmak istenen, batılılaşma, moderleşme adı altında, aslında şanlı bir tarihe sahip olan kutlu bir milleti kimliksizleştirme, köleleştirme operasyonuna, sürecine 'dur' dediğimiz bu yıllarda gençliğimizi bu şuurda yetiştirme mücadelesi veren bir vakıf. Gençliğimizi değerlerimize yabancı, geçmişimize düşman değil, geçmişinden güç alan, değerleriyle güç, öz güven kazanan ve dünya karşısında kompleks içinde, eziklik içinde olan değil, dünyaya meydan okuyabilen bir gençlik olarak yetiştirmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'ni son 15 yılda nerelerden nereye getirdiğine değinen Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl bir liderlik ettiyse, nasıl bir öz güvenle hareket ettiyse Türkiye Gençlik Vakfı da yaptığı çalışmalarla çocuklarımızın, gençlerimizin öz güvenli hareket etmesi için onları teşvik ediyor, motive ediyor. Onlar için gerekli eğitimleri organize ediyor." diye konuştu.

Vakfın geçen yaz yaptığı çalışmalarla 10 binlerce genci değerleriyle buluşturduğunu aktaran Erdoğan, ümmet şuurunu öğrenmek, anlamak, yaşamak için buluşmalar gerçekleştirdiğini de vurguladı.

Bilal Erdoğan, genç bir vakıf olmasına rağmen TÜGVA'nın, Türkiye'nin dört bir yanında temsilcilik, kitap kafe, gençlik merkezlerinin açılışıyla hızla büyüdüğünü ve geliştiğini belirtti.

"Biz çocuklarımızı sokakta bulmadık, bulmuyoruz." diyen Erdoğan, "Bu ülkeyi işgal etmek, bölmek isteyenlerin payandası haline getirmesine de kimsenin izin vermeyeceğiz. Bizim değerlerimize o kadar düşman nesiller yetiştirmeye çalıştılar ki, bakıyorsunuz ecdadınıza, değerlerinize küfrediyor. Bakıyorsunuz 'işin merkezi nedir, işin temeli nedir?' diye araştırıyorsunuz, biraz kurcalıyorsunuz, bakıyorsunuz çocuğun kalbinden iman nurunu almışlar. Bunu başardılar, bunun için çok sistemli çalıştılar." şeklinde konuştu.

100 yıl önce Amerikalıların Tatvan'da okulu olduğunu anlatan Erdoğan, Anadolu'nun dört bir yanına misyonerlik faaliyetleri için gelindiğini söyledi.

Katılımcılara, "Bizi bölmek, zayıf görmek isteyenler, bu kadar sistemli çalışırken biz ne yapacağız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Seyredecek miyiz? Hayır. Biz de sivil toplum kuruluşlarımızla, vakıflarımızla, derneklerimizle 'gençlerimizin yetişmesinde ne yapabiliriz' diye bunun mücadelesini vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Vali Harun Sarıfakıoğulları, Erdoğan'a kemençe hediye etti.

Temsilciliğin açılışını yapan Erdoğan, binayı gezdi ve gençlerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Törene, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, AK Parti Giresun İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, TÜGVA Giresun Temsilcisi Muhammet Anıl Kaya ve davetliler katıldı.