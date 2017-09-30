Engellilerin dalış heyecanı

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MERSİN (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şubesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte işitme, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar, Silifke ilçesinde denizde dalış heyecanı yaşadı.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın desteğiyle Akkum Gençlik Kampı'nda dernek üyesi 10 işitme, zihinsel ve bedensel engelli çocuk için dalış etkinliği düzenlendi. Başkan Tuna da engellilerle birlikte dalış yaparak onların bu mutluluğuna ortak oldu.

Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu, burada yaptığı açıklamada, değişik sportif aktiviteler yanında kültürel ve sosyal faaliyetlerle de çocukları hayata bağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tuna'nın kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Arsu, şöyle konuştu:

"Dalış etkinliği yapıyoruz. Çünkü maviliklerde gerçekten engel yok. Biliyorsunuz suyun altında konuşamıyoruz, işitme engellilerle eşitleniyoruz. Yürüyemiyoruz, bedensel engellilerle eşitleniyoruz. Zihinsel engelli çocuklar için ise bambaşka bir dünyanın içine giriyoruz."

Başkan Tuna da dernekle engelliler akademilerinde yaptıkları proje kapsamında engelli çocuklarla çok yakın diyalogları olduğunu söyledi.

Engelsiz bir bina yaptıklarını belirten Tuna, şöyle devam etti:

"Hem bu sportif faaliyetler noktasında sağladığımız ve sağlayacağız katkılar, hem de çocuklarımızı üretme, yönlendirme anlamında engelliler akademisi önünde var olan 6 bin metrekarelik alanda sebze dikimi, ekimi yapacağız. Yeri hazırladık, inşallah önümüzdeki günlerde kışlık ve güzlük sebzelerimizi ekeceğiz. Bu çocuklarımız onların bakımını ve takibini yapacaklar. Toprakla haşır neşir olmak, kafayı dağıtma, yeni düşünce yapabilme, yeni ufuklar açabilmenin çocuklarımızda kendiliğinden oluşabileceğini düşünüyoruz. Bugün de bu maviliklerde çocuklarımızla bir araya geldiğimiz için mutluyuz."

Tuna, engellilerle ilgili daha çok yapacakları projeler olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından engelli çocuklar dalış yaptı.





