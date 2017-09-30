Ağrı'daki terör saldırısı

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AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan 2 uzman çavuş ile 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki törende, şehit Uzman Çavuşlar Mehmet Bolat ve Ramazan Bağlan ile güvenlik korucularından aynı zamanda köy muhtarı olan Cemal Budak ve amcasının oğlu Yunus Budak'ın Türk bayrağına sarılı tabutları katafalka konuldu ve öz geçmişleri okundu.

Şehit uzman çavuşların yakınlarının gözyaşı döktüğü törende, şehit güvenlik korucuların yakınları da şehitlerin naaşına sarılıp Kürtçe ağıt yaktı. Törende Ağrı Valisi Süleyman Elban ile AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Bolat'ın eşi Leyla Bolat, "Daha 40 gün olmuştu gittin, gelmedin" diyerek duygusal anlar yaşadı. Bu sırada şehitlerin yakınları ile silah arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin okuduğu duanın ardından toprağa verilmek üzere Bolat'ın naaşı Adana'ya, Bağlan'ın cenazesi Afyonkarahisar'a, Cemal Budak ve Yunus Budak'ın naaşı da Ağrı merkeze bağlı Çatalipaşa köyüne gönderildi.

- Şehitler, "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla uğurlandı

Şehitlerin naaşları taşınırken bazı vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bolat'ın (33) henüz 39 günlük evli olduğu, 15 gün önce görev için Bolu'dan Ağrı'ya gittiği ve ailesiyle son olarak 3 gün önce görüştüğü, evli olan Ramazan Bağlan'ın (27) ise 2 yaşında bir kız çocuğunun olduğu, Tokat'ta görev yaptığı ve geçici görevle Ağrı'ya gittiği, son olarak Kurban Bayramı'nda ailesiyle görüştüğü, eşi ve kızını babaevine bıraktıktan sonra görev bölgesine döndüğü öğrenildi.

Törene, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Ağrı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Doğubayazıt ilçesinde dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirilmiş, çatışmada 2 uzman çavuş ve 2 güvenlik korucusu şehit olmuş, 8 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.