"AK Parti bayrağını Anadolu'nun zirvesine dikeceğiz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Önümüze bir hedef koyduk. 2019 seçimlerinde Allah'ın izniyle AK Parti bayrağını hem Cumhurbaşkanımızın seçiminde hem de milletvekili seçiminde büyükşehirler olarak Türkiye'nin en yüksek noktasına, Anadolu'nun zirvesine Erzurum'da dikeceğiz." dedi.

Akdağ, partisince Erzurum'daki Yenişehir Semti'ndeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda vatandaşlara hitap etti.

Recep Akdağ, 2019'da düzenlenecek seçimler için start verdiklerini, hizmet etmenin yanı sıra vatandaşın gönlüne girebilmenin de önemli olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Biz bütün Erzurumluların gönlüne girmek istiyoruz. Seçim dolayısıyla son bir kaç ayı bütün mahallelerimizde, köylerimizde, Erzurum'un dört bir bucağında, bütün ilçelerimizde seçim çalışmalarımıza başladık. Hepimiz buna kendimizi hazırlayalım. İki senemiz var. İki sene boyunca bu şehirde girilmedik ev, ulaşılmadık genç kadın, ulaşılmadık bir seçmen Allah'ın izniyle bırakmayacağız. Önümüze bir hedef koyduk. 2019 seçimlerinde Allah'ın izniyle AK Parti bayrağını hem Cumhurbaşkanımızın seçiminde hem de milletvekili seçiminde büyükşehirler olarak Türkiye'nin en yüksek noktasına, Anadolu'nun zirvesine Erzurum'da dikeceğiz."

Son halk oylamasında Erzurum'da yüzde 75 seçmenin "evet" dediğini, Erzurum'un bu sayının üzerine çıkacağına inandığını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu şehrin geçmişte AK Parti'nin ve gözbebeğimiz Erdoğan'ın arkasında nasıl durduğunu, 15 Temmuz'daki kahramanlığını hatırlarsak bunu yapabileceğimizi hepimiz anlarız. Eğer bu oranlara ulaşamazsak, biz de bir eksiklik var, biz vatandaşın gönlüne girememişiz demektir. Yoksa çevrenize bakın, istisnaları dışında bu ülkede vatan, millet, bayrak, devlet, rabia dediğiniz zaman AK Parti'nin ve Erdoğan'ın yanında durmayacak bir kişi bulamazsınız. Hepimiz seçime hazır olmalıyız."