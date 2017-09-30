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Futbol: Süper Lig

30 Eylül 2017 Cumartesi, 15:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Rybalka, Ndinga, Bifouma, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Vainqueur, Charles, Nasri, Maicon, El Kabir, Eto'o

Goller: Dk. 6, Dk. 38 ve Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Bifouma, Dk. 43 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 23 Maicon, Dk. 39 Diego, Dk. 45+1 Charles (Antalyaspor)


SİVAS (AA) - Süper Lig'in 7. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Soldan şekillenen atakta Bifouma'nın pasına hareketlenerek son çizgiye inen Ziya Erdal, topu müsait durumdaki Hakan Arslan'a gönderdi. Bu futbolcunun altıpas çizgisi yakınından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

14. dakikada Emre'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Ferhat Kaplan'ın kale vuruşunda top Kone'ye çarptı. Ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan ve kaleciyi de geçen Kone, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.

38. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe hareketlenen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

42. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Hakan Arslan, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 3-0 önde tamamladı.

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