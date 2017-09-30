AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

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SAKARYA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referanduma ilişkin, "Biz bu adımın gerçek sahiplerinin kimler olduğunu sokaklarda dalgalanan bayraklardan biliyoruz. Bu oyunu sahneleyenlerin kimin tezgahının kuklaları olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

Karasu ilçesindeki spor salonunda düzenlenen AK Parti Karasu 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Şahin, burada yaptığı konuşmada, görevlerinin yalnızca siyasi sorumluluklardan ibaret olmadığını söyledi.

Tarihin, medeniyet tasavvurunun, inançlarının omuzlarına yüklediği bir mesuliyetin olduğunu anlatan Şahin, hedeflerinin salt siyasal hedefler, salt seçim kazanmak, şu kadar milletvekili, belediye başkanı çıkarmak olmadığını, daha büyük görevlerinin ve mesuliyetlerinin olduğunu kaydetti.

Medeniyet tasavvurunu hayata geçirmenin yanı sıra Türkiye'yi İslam coğrafyasını ve bütün bir dünyayı daha yaşanılabilir bir coğrafya kılmak amacında olduklarını vurgulayan Şahin, "İşte AK Parti bu anlayışla bu şuurla kurulmuştur. Biz bütün Türkiye'nin partisiyiz. Doğunun da batının da kuzeyinde güneyin de partisiyiz. Türkün de Kürdün de Lazın da Çerkesin de Abhazanın da tüm etnik zenginliklerimizin, farklılıklarımızın partisiyiz. Biz Alevinin de Sünninin de partisiyiz. Biz, 870 bin kilometrekarenin her bir santimetrekaresinde siyaset yapabilen hizmet götürebilen bir partiyiz." şeklinde konuştu.

Güçlerini inançlarından, tarihten, medeniyet tasavvurundan aldıklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Allah'ın izniyle bu güç kaynaklarımıza sıkı sıkı sarıldığımız sürece sırtımızın yere gelmeyeceğini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Etrafımızda birçok hadise yaşanmakta. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiyi içselleştirmiş ve Müslüman bir ülke olan dünyadaki neredeyse yegane ülke. Bu manada sorumluluklarımızın çok daha büyük olduğunun farkında, bilincindeyiz. Hemen yanıbaşımızda Suriye'de, Irak'ta, Kudüs'te, Filistin'de ve daha uzak coğrafyalarda Myanmar'da çocukların gözyaşlarının toprakları suladığını görüyoruz. Kadınların feryadlarının gökleri inlettiğini görüyoruz. Sorumluluğumuz yalnızca yaşadığımız mahalleyle ilçemizle ilimizle ülkemizle sınırlı değil. Bütün mazlum ve mağdur milletlerin sorumluluğunun omuzlarımızda olduğunun farkında bilincinde ve şuurunda olmalıyız."





- IKBY'deki gayrimeşru referandum

IKBY'de yapılan gayrimeşru referanduma değinen Şahin, "Kuzey Irak'ta birtakım hadiseler yaşanıyor. Hepimiz bunu yakinen takip ediyoruz. Devlet olarak da egemenliğimizi birliğimizi beraberliğimizi ilgilendiren bu konuda hükümetlerimiz gerekli tedbirleri alıyorlar bundan sonra da almaya devam edecekler. Biz bu adımın gerçek sahiplerinin kimler olduğunu sokaklarda dalgalanan bayraklardan biliyoruz. Bu oyunu sahneleyenlerin kimin tezgahının kuklaları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu oyunu bozacağımıza, birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize kastedenlere asla izin vermeyeceğimize, bölgenin istikrarsızlığına katkı sağlamaktan başka hiçbir anlamı olmayan bu hadiseler karşısında kayıtsız kalmayacağımıza burada hep birlikte imza atıyoruz. İnşallah bu hadiseler, yaşanan tüm vakalar Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması doğrultusundaki sızılar sancılardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Mustafa İsen ve Ayhan Sefer Üstün, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve partililer katıldı.



